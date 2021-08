Bayern : Rummenigge déplore les sifflets contre Sané

L'ancien patron du Bayern a critiqué le comportement qu'ont eu les supporters munichois vis-à-vis de Leroy Sané.

L'ancien directeur général du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré qu'il se sentait "désolé" pour Leroy Sané après la piètre performance de ce dernier contre Cologne, mais il croit que l'ailier peut rebondir et retrouver la lumière comme l'avait fait auparavant Arjen Robben suite à ses difficultés traversées au club

Auteur de 45 premières minutes désastreuses, l'international allemand Sané a été remplacé à la mi-temps lors du dernier match des champions d'Allemagne. L'entraineur Julian Nagelsmann et les joueurs munichois ont déjà pris la défense du joueur de 25 ans, et l'ancienne gloire du club, Rummenigge, en a fait de même ce lundi.

"Je n'ai pas aimé cela (les sifflets des supporters). Je me sens un peu désolé pour lui. Il essaie toujours, mais il manque de confiance en lui", a déclaré Rummenigge à Bild Live. "Il a fait une mauvaise saison dernière et le Championnat d'Europe, ce qui n'aide évidemment pas. Nagelsmann doit maintenant essayer de le remettre sur les rails. Car il y a eu trop d'argent investi sur lui".

Sané comme Robben ?

L'ancien Ballon d'Or a ensuite évoqué l'un des épisodes les plus désagréables de l'histoire récente du Bayern, lorsque les supporters ont hué Robben après un penalty crucial manqué lors de la finale de la Ligue des champions 2012 perdue contre Chelsea. Le Néerlandais s'est racheté un an plus tard en marquant le but de la victoire à la 89e minute contre le Borussia Dortmund, au même stade de l'épreuve à Wembley, pour offrir au club le fameux trophée, alors qu'il avait failli partir entretemps à cause du traitement sévère des fans. "[La situation de Sané est] comparable à celle d'Arjen Robben, a ajouté Rummenigge. Arjen voulait nous quitter, mais nous l'avons retenu et rebâti. Un an plus tard, il est devenu le héros du match contre Dortmund."

Sané a eu du mal à percer au Bayern depuis qu'il a quitté Manchester City l'année dernière. La longue indisponibilité dont il a souffert lors de son ultime campagne à City ne l'a aps aidé non plus en vue d'une adaptation rapide. Sa contribution au sacre national de la bande à Flick a été relative, puisqu'il n'a joué que 12 fois titulaire en Bundesliga.