Rummenigge a pleuré en virant Ancelotti du Bayern Munich

Le président du Bayern Munich est revenu sur le licenciement de Carlo Ancelotti, en 2017.

Avant de revenir en , du côté de , Carlo Ancelotti avait été entraîneur du . En , l'Italien n'avait pas su exploiter au mieux ses joueurs.

Licencié suite à une défaite en Ligue des Champions face au PSG de Neymar et Mbappé (0-3), il avait quitté le club par la petite porte.

Karl-Heinz Rummenigge, le président du club munichois, est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

"Je me souviens que j’ai dû le limoger. Et j’en ai pleuré, a-t-il déclaré avec amertume. Carlo s’est montré compréhensible et m’a pris dans ses bras. Il m’a dit : ‘ce n’est pas grave. Tu n’es plus mon patron dorénavant, mais nous restons toujours amis’. C’est ce qui m’a fait pleurer. Il n’était pas du tout contrarié, et c’est là que j’ai réalisé que c’était un grand homme", a-t-il indiqué.