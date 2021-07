Rumeurs, un nouveau contrat pour Ruben Dias

Le défenseur central portugais Ruben Dias pourrait bientôt hériter d’un nouveau contrat au sein de son club de Manchester City.

Seulement un an après son arrivée au club, Ruben Dias est en passe de bénéficier d’un nouveau contrat au sein de son club de Manchester City. Une récompense pour la plus belle campagne qu’il avait réalisée en 2020/2021.

Son salaire est revu (largement) à la hausse

Le quotidien Daily Star affirme que City est prêt à offrir à Dias un bail revalorisé et que celui-ci permettra à l’intéresser de toucher 140 000 £ par semaine, soit presque le double de ses revenus actuels (80 000 £).

L'article continue ci-dessous

C’est donc on ne peut plus logique au vu de ce que Dias a montré ces derniers mois à l'Etihad. Il a notamment contribué à transformer la ligne de derrière des Sky Blues et offrir à la formation de Pep Guardiola un visage beaucoup plus solide que les années précédentes.

Malgré son appétence pour le turn-over, le technicien catalan a d’ailleurs très rarement écarté son transfuge lusitanien de son onze de départ. L’ex-benfiquiste a d’ailleurs été titulaire sur les 49 des 50 matches qu’il a disputés avec les Eastlands. Et son temps de jeu est le deuxième le plus conséquent de tout l’effectif derrière celui de Rodri.

Dias a ensuite été nommé footballeur de l'année de la Premier League et de la Football Writers' Association pour ses performances constantes et cela montre sa valeur au sein des champions d’Angleterre en titre.