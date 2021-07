Rumeurs, Manchester United lâche prise pour Camavinga

Le club anglais commence à se retirer dans la course à la signature du Rennais Eduardo Camavinga.

Les responsables de Manchester United ne seraient plus si sûrs de pouvoir mettre la main sur l’espoir français, Eduardo Camavinga. Ils voient le milieu de terrain rennais prendre la direction de l’Espagne plutôt que de s’engager en leur faveur.

Camavinga est plus attiré par l'Espagne

Vu qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, le natif d’Angola devrait être vendu pour seulement 30 millions d’euros cet été. Une bonne affaire compte tenu de son énorme potentiel. MU a longtemps semblé être en pole pour le faire signer, mais ce n’est plus le cas désormais.

Le quotidien anglais Telegraph affirme que les décideurs de ce club se sont rendus à l’évidence que le joueur préférerait plutôt rejoindre une formation de la Liga espagnole.

Cela mettrait certainement le Real Madrid et Barcelone en position favorable, mais ces deux écuries sont en difficulté financière et doivent maintenir leur masse salariale aussi faible que possible.

A tout juste 18 ans, Camavinga est déjà un international A français et s'est imposé comme l’une des attractions de la Ligue 1 depuis deux saisons.