Rumeurs, Manchester United a pris une décision pour Martial

Avec l’arrivée de Sancho, Manchester United veut dégraisser et aurait placé Martial sur la liste des départs.

Cavani, Rashford, Greenwood, Martial, Lingard ou encore Mata. Le secteur offensif de Manchester United avait déjà fier allure mais les dirigeants mancuniens se sont dit que le renfort de Jadon Sancho ne serait pas de trop. Contre un chèque de 85 millions d’euros payé au Borussia Dortmund, l’ailier anglais a débarqué chez les Red Devils.

Une signature attendue depuis un an dans le nord de l’Angleterre mais qui ne serait pas sans conséquences d’après le Daily Mail. Avec un transfert presque record pour Sancho, Manchester United a cassé sa tirelire et souhaite encore se renforcer notamment défensivement avec des discussions pour Raphaël Varane. Ce qui veut donc dire de nouvelles dépenses en indemnité de transfert.

Pour se faire, il va falloir dégraisser notamment aux avants-postes et c’est Anthony Martial qui en ferait en premier les frais. D’après le quotidien britannique, l’attaquant français est arrivé à la fin de son aventure avec Manchester United.

Après six ans chez les Red Devils et une arrivée pour près de 60 millions d’euros, l’ancien Monégasque n’a jamais réussi à pleinement convaincre les supporters et ses coaches. Il n’a inscrit « que » 55 buts en 167 matches de Premier League et Ole Gunnar Solskjaer ne voit désormais plus en lui un titulaire indiscutable.

Poussé vers la sortie, Martial plait-il ? La réponse est clairement oui puisque le talent est là chez l’ancien Lyonnais qui reste encore jeune (25 ans) malgré sa belle expérience au haut niveau. Tottenham est intéressé par le profil de l’attaquant et serait prêt à mettre la somme demandée par Manchester United.

C’est finalement au niveau du salaire que le bas blesse puisque Martial touche actuellement 250 000 livres hebdomadaires. Une somme que Daniel Levy n’est pas prête à payer.

Même son de cloche à West Ham, Everton ou Aston Villa, également à la recherche de renforts offensifs mais incapables de s’aligner sur les prétentions salariales du Français.

Si un échange Kane contre Martial et de l’argent a été évoqué mais n’est pas à l’ordre du jour, l’international français n’est en tout cas pas présent à Londres pour affronter les Queens Park Ranger. Il a été laissé à Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United, en compagnie de Donny van de Beek, lui aussi blessé.