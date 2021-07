Rumeurs, Liverpool ne veut pas de Pogba

Le club de la Mersey aurait décliné la proposition faite par Mino Raiola pour s’attacher les services de Paul Pogba.

Liverpool a fait savoir à Mino Raiola qu'il n’était pas intéressé par le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba cet été, d’après ce que rapporte The Express. Cependant, les Reds n’excluent pas de changer d’avis l’été prochain lorsque le Français n’aura plus que six mois de contrat du côté d’Old Trafford.

Liverpool est à la recherche d'un milieu de terrain défensif après le départ de Georginio Wijnaldum. Ce dernier a filé au PSG il y a quelques semaines suite à l’échec des discussions pour une prolongation.

Pogba est maintenant dans une position similaire à celle du Néerlandais il y a 12 mois. United doit décider s'ils veulent vendre le Frenchie ou risquer de le perdre gratuitement en 2022. Le Paris Saint-Germain est cité comme le principal prétendant pour mettre la main sur le champion du monde tricolore, contre un accord potentiel pesant 55M€. Toutefois, le média français Le10Sport a affirmé jeudi que Pogba avait été proposé à Liverpool par son agent Mino Raiola.

Deux Français dans le viseur des Reds

Liverpool a indiqué à Raiola qu'il n'était pas disposé à faire une offre pour son client. Mais cela pourrait changer en janvier 2022 si Pogba est toujours à United et qu’il n'a pas encore signé de prolongation de contrat.

Au lieu de cela, Liverpool de travailler sur d’autres pistes pour ce poste si important. Deux Français seraient actuellement dans son collimateur, en l’occurrence Eduardo Camavinga (Rennes) et Houssem Aouar (Lyon).

L'équipe du Merseyside n'a recruté qu'un seul joueur jusqu'à présent cet été, en l’occurrence Ibrahima Konate du RB Leipzig. Jurgen Klopp, le coach, est surtout content de récupérer ses blessés, dont Virgil Van Dijk. Le Néerlandais pourrait même tenir sa place, ce jeudi en amical contre le Hertha.