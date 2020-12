Rumeurs - Laurent Blanc dans la short-list de Toronto

Sans club depuis 2016, Laurent Blanc ferait partie de la short-list des dirigeants de Toronto pour prendre en main l’équipe de MLS.

Il y a quatre ans, au moment de son licenciement du PSG, peu sont les personnes qui auraient misé sur le fait que Laurent Blanc soit toujours au chômage à la fin de l’année 2020. Pourtant, « Le Président » est bel et bien sur la touche depuis son départ forcé du club parisien, à la suite d’une élimination peu glorieuse contre en Ligue des Champions.

Depuis quatre ans, Blanc a pourtant été annoncé aux quatre coins de l’Europe et même du globe dès qu’un poste d’entraîneur était vacant. Mais à chaque fois, il s’est venu griller la priorité, de par son propre fait que par les décisions des dirigeants.

Malgré un CV bien garni entre son titre de champion de avec les Girondins de , son redressement de l’équipe de France après l’épisode Knysna et ses multiples titres avec le PSG, Laurent Blanc ne trouve pas chaussure à son pied et lui-même commence à trouver le temps long.

L'article continue ci-dessous

La comme échappatoire ?

"Je suis réaliste, honnête avec moi-même et avec les autres. Mais je n'ai pas fait de croix sur le terrain, avait-il assuré dans L’Equipe. Je n'arrête rien du tout ! Que ce soit en pro ou chez les amateurs, je ne fais de croix définitive sur rien. Après, je ne suis pas un doux rêveur non plus. J'ai passé l'âge, je vois les choses, comment ça bouge et comment évolue aussi le monde du football."

Peu emballé par la direction que prend le football ces dernières années avec le principe de plus value sur les joueurs, Laurent Blanc cherche avant un projet ambitieux où il pourra mettre en avant sa philosophie de jeu. Ce ne sera pas au FC puisqu’il a décliné le poste laissé par Christian Gourcuff mais peut-être sera-t-il séduit par un projet à l’étranger…

D’après L’Equipe, les dirigeants du ont noté le nom de Blanc dans la short-list des successeurs potentiels de Greg Vanney, parti au début du mois de décembre. Pour rappel, Laurent Blanc avait été approché par la fédération américaine il y a quelques mois afin de prendre en charge la sélection. L’American Dream n’a peut-être été que retardé finalement !