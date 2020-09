Rumeur – Vers un échange Gareth Bale-Dele Alli ?

Selon The Telegraph, les Spurs souhaiteraient se faire prêter l'attaquant du Real Madrid en échange de Dele Alli.

Et si Gareth Bale faisait son retour à ? Selon The Telegraph, le club londonien travaille activement à un retour du Gallois à Londres.

Et selon les informations du média anglais, Tottenham envisage de se faire prêter le joueur en prenant en charge 50% de son salaire. Et pour convaincre le d'accepter cette offre, Tottenham propose que Dele Alli fasse le chemin inverse, là aussi sous forme de prêt payant et à condition que le club madrilène assume la totalité des émoluments de l'international anglais.

Selon The Telegraph, cet « échange » est la seule solution pour permettre aux Spurs de recruter Gareth Bale car ils n'ont pas les moyens de s'aligner sur le salaire qu'il perçoit au Real Madrid.