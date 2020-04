RUMEUR - Ter Stegen trop dur en affaires ?

Les négociations de Barcelone avec Marc Andre ter Stegen pour tenter de prolonger son contrat se poursuivent malgré la crise du coronavirus.

L'agent du portier allemand, Gerd Vom Bruch, discute avec le Barça en ligne par messagerie interposée selon SPORT.

Le média catalan précise néanmoins que, économiquement, les deux parties restent très éloignées. Ter Stegen veut doubler son salaire actuel, en tant que membre essentiel de l'équipe, et le Barça sait que plusieurs autres clubs sont intéressés.

Le Barça et les agents de l'Allemand se sont rencontrés cinq fois au moins pour discuter de ce nouvel accord. La situation est délicate à Barcelone financièrement, et le club catalan est à la limite question salaires.

Le contrat ne sera pas appliqué rétroactivement. Les deux parties en conviennent. Mais c'est le montant du salaire qui pose problème...

Ter Stegen veut être payé un peu moins que les principales stars - Messi, Griezmann, etc. et espère environ 10 millions d'euros par saison, plus les bonus d'équipe.

Le club a proposé une augmentation de salaire standard mais le gardien a refusé. Le Barça a accepté d'augmenter son joueur au cours de la dernière année de son contrat qui s'étendrait jusqu'en 2024, mais ce dernier a encore refusé.

Ter Stegen est dur en affaire selon SPORT, étant conscient que le Barça a fait de gros efforts dans le passé pour d'autres joueurs. Mais le club est convaincu qu'il parviendra à un accord. La direction catalane pense pouvoir sceller ce nouveau bail d'ici juin au plus tard.