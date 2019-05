RUMEUR - PSG, James Rodriguez dans le viseur ?

À la recherche d'un renfort au milieu de terrain, le club de la capitale songerait à recruter James Rodriguez ou Thiago Alcantara l'été prochain.

"Il est absolument nécessaire de trouver des joueurs fiables pour reconstruire cette équipe, ramener de la concurrence, c’est absolument nécessaire. Tout le monde est du même avis. On doit travailler sur ce sujet maintenant", indiquait la semaine passée Thomas Tuchel devant les médias. Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que l'Allemand utilise la presse pour faire part de ses envies concernant le mercato estival à ses dirigeants.

Et s'il y a bien un secteur de jeu dans lequel le doit se renforcer lors de l'intersaison c'est au milieu de terrain. Avec la mise à l'écart d'Adrien Rabiot, et malgré l'arrivée de Leandro Paredes, Thomas Tuchel a dû expérimenter dans ce secteur de jeu cette saison en testant notamment Marquinhos, Dani Alves, ou encore Juan Bernat, arrière gauche de métier, dans l'entrejeu faute de mieux et surtout faut de choix.

Kanté, le préféré de Tuchel ?

C'est donc dans l'entrejeu qu'Antero Henrique est censé scruté plusieurs joueurs. Si la piste Donny van de Beek a été évoqué, au vu de sa saison avec l'Ajax et ses performances sur la scène européenne, cela ne serait pas la priorité, tout comme le dossier Idrissa Gueye. En revanche, selon les informations de Sport Bild, le PSG aurait des vues sur James Rodriguez, actuellement prêté au par le .

Le prêt de l'international colombien en Bavière arrive à son terme et le champion d' en titre ne va selon toute vraisemblance pas le conserver. James Rodriguez aurait révélé à ses coéquipiers un intérêt de la part du club de la capitale française envers lui. Le média allemand indique même que le Colombien pourrait être le successeur de Neymar puisque Nasser Al-Khelaïfi serait enclin à le vendre pour 350 illions d'euros au Real Madrid afin d'être tranquille avec le Fair-play financier. Une annonce tout de même étonnante.

Sport Bild détaille ensuite plusieurs choses. Jérôme Boateng, ciblé l'été dernier, ne serait plus dans la ligne de mire du PSG, au contraire de Thiago Alcantara. Le milieu relayeur espagnol serait, lui aussi, suivi par le champion de en titre. Kevin Trapp, prêté à Francfort, pourrait revenir la saison prochaine tandis que toujours selon le quotidien allemand, la piste privilégiée par Thomas Tuchel au milieu de terrain serait N'Golo Kanté. Le PSG a encore le temps de préparer son mercato et affiner ses cibles mais devra être plus prompt que l'été dernier.