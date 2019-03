Rumeur - PSG : Bientôt un milieu de terrain de Benfica pour 60 millions d'euros ?

Le PSG serait intéressé par la venue de Florentino Luis, jeune milieu de terrain de Benfica pour la saison prochaine, selon la presse portugaise.

Selon la presse sportive portugaise, Antero Henrique et le PSG seraient intéressés par Florentino Luis, tout jeune milieu de terrain de (19 ans), dont la clause libératoire est de 60 millions d'euros. Un joueur que le leader du championnat portugais ne souhaiterait pas vendre, mais plutôt prolonger, faisant passer ladite clause à 120 millions d'euros pour dissuader les gros clubs européens qui s'intéressent au natif de Lisbonne.

De leur côté, les dirigeants parisiens sont bien décidés à se renforcer au milieu de terrain, malgré l'arrivée de Leandro Paredes l'hiver dernier et en prévision surtout du prochain départ d'Adrien Rabiot. Selon Record, les négociations pour une prolongation du joueur à Benfica sont à l'arrêt depuis que le PSG a manifesté son intérêt. D'autant que le club de la capitale possède un atout important puisqu'Antero Henrique, ancien de Porto, connaît bien le marché portugais.

Toujours selon Record, Paris serait disposer à offrir jusqu'à 50 millions d'euros pour recruter le milieu défensif. Une somme très importante pour un joueur qui ne compte que 4 apparitions en première division portugaise et trois en avec son club formateur.

Mais l'intérêt de plus en plus prononcé d'autres grands clubs européens comme l' ou le pourrait décider les Parisiens à passer à l'action pour l'international portugais U20. Paris et Benfica avaient déjà fait affaire il y a deux ans, lorsque le champion de avait recruté Gonzalo Guedes pour un transfert estimé à 30 millions d'euros.