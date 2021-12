Rumeur : La Juventus s’intéresse à Lucas Digne

Après avoir évolué en Espagne, en France et en Allemagne, Lucas Digne est susceptible de découvrir son quatrième grand championnat européen. Le Français intéresserait sérieusement la Juventus.

La direction de la Vieille Dame tente actuellement de trouver une porte de sortie à son milieu brésilien Arthur. Le seul club à s’être manifesté pour enrôler l’ancien Barcelonais c’est Everton. Les Toffees sont réticents à l’idée de tabler une grosse somme pour cette cible. Du coup, la solution pourrait résider dans un échange impliquant un autre joueur. La Juventus voit cette option d’un bon œil car elle est séduite par Lucas Digne.

Digne favorable à une pige à la Juventus

Au poste d’arrière gauche, l’élément titulaire aujourd’hui chez les Turinois c’est Alex Sandro. Toutefois, les prestations de ce dernier sont loin d’être convaincantes. C’est pourquoi un renfort est recherché à ce poste. Digne présenterait le profil parfait.

Digne est un footballeur international, qui a déjà connu deux grands clubs (PSG, Barcelone) et qui est très motivé pour briller afin de gagner sa place en vue de la prochaine Coupe du Monde. L’ex-Lillois ne devrait pas non plus être contre cette idée, d’autant plus qu’il est en froid avec son responsable chez les Toffees, l’entraineur espagnol Rafael Benitez.

Alors qu’il se remettait d’une grave blessure, Digne a disputé 15 des 19 matches d’Everton cette saison. Tous dans la peau d’un titulaire. Il a le sixième temps de jeu le plus important de l’équipe.