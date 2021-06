Rumeur, Cristiano Ronaldo discute avec la Juve

Le diffuseur portugais TVI affirme que l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, négocie un nouveau contrat de deux ans avec la Juve.

Cristiano Ronaldo pourrait finir par s'engager à la Juventus pour encore deux ans. Le capitaine du Portugal aurait, selon différents médias, exprimé le souhait de quitter les géants de la Serie A cet été, mais aurait du mal à trouver un nouveau club et pourrait être contraint de conclure un accord pour rester à Turin.

Le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain sont tous liés à Ronaldo, qui est à la Juve depuis trois saisons. Cependant, Los Blancos ont exclu de re-signer la star, United n'a jusqu'à présent pris aucune mesure pour le ramener à Old Trafford et le PSG donne la priorité à garder l'attaquant Kylian Mbappé au lieu de faire venir le joueur de 36 ans.

Selon la chaîne de télévision portugaise TVI, l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, négocie actuellement un nouvel accord avec la Juve qui court jusqu'en 2023.

L'attaquant a encore un an sur son contrat actuel avec les Bianconeri, mais le club a du mal à assurer le salaire de 60 millions d'euros (après impôts ) qu'il doit gagner au cours des 12 derniers mois de son contrat, et cherche à répartir le somme sur une période de deux ans.

Depuis qu'il a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid, Ronaldo a marqué 101 buts en 133 apparitions pour aider la Vecchia Signora à remporter deux titres de Serie A et une Coppa Italia.

Mais l'arrivée de Ronaldo ne suscite pas le succès européen espéré par la Juve. En effet, les Italiens ont déçu en Ligue des champions, après une élimination en quart de finale en 2018/19, ainsi que deux sorties en huitièmes de finale.

Eliminé avec le Portuhal à l'Euro 2020, l'attaquant portugais a marqué cinq buts lors du tournoi.