RUMEUR - Cristiano Ronaldo a dévoilé son avenir à ses coéquipiers

Cristiano Ronaldo aurait dévoilé ses intentions pour son avenir à ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo aurait déclaré au vestiaire de la Juventus qu'il avait l'intention de quitter le club cet été.

L'ancien attaquant du Real Madrid est arrivé à Turin en provenance de la capitale espagnole en 2018, mais a vu une saison défiler sans le titre de Serie A au bout en 2020-2021.

Le contrat du joueur de 36 ans au stade Allianz court jusqu'en juin 2022, bien qu'il puisse quitter la Juve cet été.

Selon Il Messaggero, Ronaldo a dit à ses coéquipiers de la Juventus qu'il souhaitait partir dans la prochaine fenêtre de transfert. Manchester United et le Sporting CP ont été associés à un retour de leur ancienne star après que le Real Madrid ait refusé de le signer à nouveau, selon différents médias.

Au cours de ses trois années à Turin, Ronaldo a marqué 101 buts et effectué 22 passes décisives toutes compétitions confondues pour les Bianconeri.

Pour rappe, alors que son avenir pose question, Cristiano Ronaldo a livré un message sur Instagram où il revient sur ses records et la saison passée.

"La vie et la carrière de tout joueur de haut niveau sont faites de hauts et de bas. Année après année, nous faisons face à des équipes fantastiques, avec des joueurs extraordinaires et des objectifs ambitieux, nous devons donc toujours faire de notre mieux pour rester à des niveaux d'excellence. Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité."

"Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels. La Super Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie et le trophée du meilleur buteur de Serie A me remplissent de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu'ils entraînent avec eux, dans un pays où rien n'est facile à gagner. Avec ces réalisations, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être élu meilleur joueur et meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de très grands clubs et une culture du football très propre."

"J’ai déjà dit que je ne cherchais pas les records, les records me poursuivaient. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'entends par là, c'est très simple : le football est un jeu collectif, mais c'est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs. (…) Donc, je suis très fier de ce que j’ai réalisé ces dernières années : champion d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; vainqueur de la coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie ; vainqueur de la Super Coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie ; meilleur joueur d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; meilleur buteur en Angleterre, en Espagne et en Italie ; plus de 100 buts marqués pour un club en Angleterre, en Espagne et en Italie."