RUMEUR - Arsenal veut aussi Willian

Les Gunners d’Arsenal se sont joints à la liste des clubs intéressés par l’ailier brésilien Willian.

En fin de contrat à , le Brésilien Willian est décidément très convoité à l’approche du mercato estival. Il a même de nombreuses touches au sein de la anglaise.

Après et , ce fut au tour d’ de se positionner dans le but de recruter l’ancien joueur du . Selon ESPN, les Londoniens seraient même en pole position pour obtenir ses services.

Lucescu lui conseille de rejoindre la Juve

Le nom de Willian a aussi circulé auparavant du côté de Barcelone. Par ailleurs, la , connu pour sa faculté à attirer des joueurs libres, le suivrait de loin.

Mircea Lucescu, l’ancien coach de Willian, a conseillé à l’international auriverde de changer de tunique afin de relancer sa carrière. Et il lui conseille Turin comme destination : "Il est à Chelsea depuis de nombreuses années et il est peut-être temps de changer. Je voudrais le voir à la Juventus. Je serais très heureux de le voir là-bas et ce serait exceptionnel de le voir porter ce maillot", a confié le technicien roumain à Tuttomercato.web.