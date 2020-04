Juve - Higuain pourrait partir libre en 2021 selon son père

L'attaquant argentin a fait l'objet de rumeurs concernant un possible retour dans son pays natal, dans le club de River Plate ces dernières semaines.

Le père de Gonzalo Higuain affirme que l'attaquant restera à la au moins jusqu'à la fin de son contrat actuel en 2021, rejetant les rumeurs le liant à un départ comme étant "fausses".

Devenu l'un des favoris de Maurizio Sarri après leur séjour commun à , Higuain n'a pas lutté pour être titularisé cette saison, mais n'a inscrit que huit buts en 34 matches. De retour en pendant la période de confinement, certains rapports avaient laissé entendre qu'il y resterait afin de forcer son retour à River Plate, le club qu'il avait quitté pour le en 2007.

Le père d'Higuain, Jorge, affirme que ces rumeurs sont fausses, raconte LM Nequen : "Tout ce qui a été dit sur Gonzalo est faux. Je peux vous dire une chose : Gonzalo restera à la Juventus parce qu'il lui reste encore un an et demi à faire et il respectera son contrat. Il respectera son contrat actuel.

"Dans 18 mois, Gonzalo décidera quoi faire parce qu'il sera maître de son propre destin. C'est la réalité et ce qui se passera dans la carrière de Pipita, à moins que d'autres choses imprévues n'arrivent", a-t-il affirmé, rassurant les supporters bianconeri sur l'attachement de son fils à leur club.

"Je peux vous garantir que, dans la tête de Gonzalo, il n'y a aucune envie de quitter la Juve, où il est très aimé par les fans, tout comme il aime les Bianconeri, leur maillot et leurs supporters."

Higuain en est à sa troisième saison à la Juventus, où il est arrivé de Naples en 2016 après avoir marqué 36 buts en 35 matches de sous les ordres de Sarri. Il a également passé deux périodes de prêt avec l' et et, à 32 ans, son influence au sein du club s'amenuise : après avoir marqué 24 buts en championnat lors de sa première saison à Turin, il n'en a plus que cinq dans la saison actuelle.

Mais, si Higuain reste sur place pour l'instant, la Juve pourrait être occupée sur le marché des transferts lorsque celui-ci rouvrira. Les vétérans Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini devraient signer de nouveaux contrats, mais le manager de Pep Guardiola conserve un intérêt pour le défenseur Leonardo Bonucci.

D'autre part, le propriétaire de la , Rocco Commisso, a fait savoir que la Viola ne s'opposerait pas à ce que Federico Chiesa soit la cible à long terme de la Juve si les leaders de faisaient une offre équivalente à la valeur qu'ils lui accordent.