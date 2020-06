RUMEUR - Alvaro Morata vers l’Inter Milan ?

L’attaquant espagnol de l’Atlético Madrid serait devenu la cible privilégiée de l’Inter Milan.

A la recherche d’un attaquant pour pallier le très probable départ de Lautaro Martinez, l’ aurait jeté son dévolu sur l’avant-centre de l’Atlético, Alvaro Morata. C’est ce que révèle Tuttosport dans son édition d’aujourd’hui.

Les décideurs nerazzurri ont d’abord pensé à Edinson Cavani pour combler ce vide, mais ce transfert s’est révélé être compliqué à boucler parce qu’El Matador a d’autres plans pour la suite de sa carrière. Il préférerait rejoindre… l’Atletico Madrid.

Attirer Morata ne sera pas non plus facile pour le club intériste. L’ vient tout juste de l’arracher à pour 55M€, et il est peu probable qu’ils le cèdent pour un montant inférieur.

S’il prend la direction de San Siro, Morata y retrouvera son ancien coéquipier à la et à Chelsea, Antonio Conte. Les deux hommes entretiennent une excellente relation et cela explique d’ailleurs l’intérêt du club italien à son endroit.