Rudi Garcia, Joe DaGrosa, Florian Thauvin... Les réactions après Bordeaux-Marseille (2-0)

Voici les différentes déclarations après la victoire des Girondins contre l'OM (2-0) lors de la 31e journée de Ligue 1.

Rudi Garcia (entraîneur de l'OM) : "La première mi-temps on peut la résumer au penalty qui n’est pas sifflé contre . Si on mène 1-0 ça change complètement la donne. Je suis agacé, on nous a dit que pour cette saison, il y aurait quelque chose de décidé pour les mains… Ça m’ennuie. Je regrette que l’arbitre ne soit pas allé voir la vidéo sur la main de Pablo. On a fait des erreurs de communication, eux moins, notamment sur le penalty concédé, on avait déjà eu ça juste avant avec un arrêt de Steve Mandanda. On se prend le deuxième but sur leur seul contre de la deuxième période. Mario (Balotelli) s’est fait mal lors du dernier entraînement. On ne pensait pas devoir l’utiliser mais on l’a solicité, j’espère qu’il va bien. Il reste 21 points, ce n’est pas une bonne opération comptable. On veut lutter au maximum et jusqu’au bout, on verra où nous en serons à la fin du week-end."

Florian Thauvin (joueur de l'OM, au micro de Canal +) : "C’est clair que c’est quasiment impossible pour nous le podium. C’est dur à encaisser. On a perdu beaucoup trop de points bêtement, on s’est mis en difficulté sur des matches que l’on ne devait pas perdre, à l’image de celui de la semaine dernière. Aujourd’hui, on ne fait pas ce qu’il faut."

Joe DaGrosa (propriétaire des Girondins, au micro de Canal +) : "C'est absolument fantastique, je suis très fier de l’équipe. C’est le spectacle que l’on attendait à Bordeaux. Le nouvel entraîneur a été super. L’équipe a très bien joué ce soir, c’est exactement ce que l’on attend pour la prochaine saison. C’est la vision que nous voulons pour ce soir."

Benoît Costil (gardien des Girondins, au micro de Canal +) : "On avait cette envie de faire un gros match même si on ne réalise pas une bonne saison, on connaissait l’importance de ce match pour les supporters. Le club, les joueurs, le staff, eux... tout le monde est content. La saison n’est pas réussie. Il y a une série qui est très très longue ici. Je n’ai même pas à répondre à cette rumeur (un retour à Rennes), on en parlait déjà il y a un an à la même époque. Je suis concentré sur cette fin de saison avec les Girondins et je suis fier de porter le brassard de ce club. On dit beaucoup de bêtises."