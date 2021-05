Rudi Garcia annoncé au Spartak Moscou

L’entraineur lyonnais Rudi Garcia est mentionné comme possible futur coach du club russe du Spartak Moscou.

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia pourrait rebondir en Russie cet été. C’est ce que rapporte le média local Metaratings en évoquant un accord qui aurait déjà été conclu entre le technicien français et le Spartak Moscou.

Garcia attendait une prolongation de la part des dirigeants rhodaniens, mais celle-ci n’est jamais venue. Jean-Michel Aulas n’a cessé de retarder les discussions dans cette optique, afin de voir si son entraineur remplirait ses objectifs, à savoir la qualification pour la prochaine C1. Malgré le succès de dimanche contre Monaco (3-2), c’est encore loin d’être gagné.

Le Spartak est le club le plus titré de Russie. Toutefois, en ce moment, il est à la recherche de son lustre d’antan puisque les « Krasno-beliye » n’ont remporté qu’un sacre national lors des 20 dernières années. Dimanche, ils ont vu le Zenit St-Petersbourg étirer son règne sur le pays avec un troisième titre consécutif.

Garcia comme Courbis ?

C’est Domenico Tedesco qui est actuellement en charge de la formation moscovite. En dépit d’un bilan assez prometteur du côté de l’Okrytie Arena, l’Allemand ne devrait pas rester à ce poste. Il a le mal du pays et souhaite donc rentrer chez lui.

Anton Fetisov, le directeur du Spartak, a été appelé à confirmer la rumeur Garcia. Il s'est contenté de répondre : «Je ne nommerai pas la nationalité du nouveau coach, mais le club a présenté une candidature et a entamé des négociations sur un contrat. Je ne dirai pas non plus son nom et son prénom. Mais c'est un étranger. Pas plus de détails ».

S’il s’engage en faveur du Spartak, Garcia connaitra sa deuxième expérience à l’étranger. Entre 2013 et 2016, il s’était occupé de l’AS Roma.

A noter qu’il y a déjà eu un coach français qui a exercé en Russie. Rolland Courbis avait effectué un bref passage à l’Alania Vladikavkaz en printemps 2004.