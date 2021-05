Ruben Dias met fin à 32 ans de disette

Impressionnant pour sa première saison à Manchester City, Ruben Dias a remporté le titre de meilleur joueur de l’année décerné par les journalistes.

Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, a été nommé footballeur de l'année FWA pour 2021, devenant le premier défenseur à remporter ce prix depuis l'ancienne star de Liverpool, Steve Nicol, en 1989.

L'international portugais a été une révélation pour les Blues depuis la finalisation d'un transfert de plus de 80 millions d’euros à l’Etihad Stadium en septembre 2020.

Il a, en 48 apparitions toutes compétitions confondues, aidé l'équipe de Pep Guardiola à remporter le titre de Premier League, un autre triomphe de la Carabao Cup et à se hisser en finale de la Ligue des champions.

Dias, qui n'est que le troisième homme après Gianfranco Zola et Jurgen Klinsmann à remporter le prix FWA lors d'une première saison dans le football anglais, a déclaré en récupérant son trophée.

"C'est un immense privilège. Je suis très, très heureux [mais] je n’aurais pas pu le faire sans le succès de l'équipe."

"Tout le monde dans l'équipe mérite ce prix. C'est seulement grâce à cela que j'ai pu - en tant que défenseur - être ici pour recevoir ce prix."

"Cela signifie quelque chose de spécial parce que normalement, ce sont ceux qui marquent des buts qui reçoivent les projecteurs, mais pour moi, recevoir ce prix est un exemple majeur de notre équipe et de la façon dont nous travaillons - la façon dont nous construisons notre jeu."

"Cela reflète toute l'unité que nous avons sur le terrain, l'esprit de l'équipe et notre performance."

"Avec ces joueurs, le fait que je reçoive ce prix montre comment nous jouons comme une famille."

"Le plus important est d’avoir des joueurs qui pensent comme vous et qui ont la même mentalité, sachant à quel point l’équipe est importante et sachant:« Si vous échouez, je serai là pour vous."

"Vous le voyez souvent dans notre équipe. Si quelqu'un fait une erreur, un autre sera là pour vous sauver, pour vous protéger. Cette mentalité est certainement l'une des choses qui fait que cela fonctionne si bien."

"Si notre victoire en Premier League et ce prix signifie quelque chose pour moi, je veux leur donner une grande partie de ce quelque chose. Je voudrais le dédier à eux et à ma famille également, qui sont toujours avec moi."