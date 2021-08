"Ruben Dias a tout pour être le capitaine de Manchester City"

Arrivé il y a un an à Manchester City, Ruben Dias a mis tout le monde d’accord et pourrait être le capitaine des Citizens à l’avenir.

Ruben Dias est en passe de devenir un "vrai candidat au poste de capitaine" à Manchester City, selon Richard Dunne.

City a dépensé 65 millions de livres sterling (90 millions de dollars) pour recruter Dias à Manchester depuis Benfica l'été dernier, et le Portugais a justifié l'investissement du club avec son talent, en jouant un rôle clé dans la course vers un cinquième titre de Premier League.

Ruben Dias a noué une formidable relation avec John Stones en défense centrale alors que l'équipe de Pep Guardiola a terminé avec le record défensif de la Premier League, et Dunne pense qu'il peut atteindre des sommets encore plus élevés dans les années à venir.

L'ancien défenseur de City n’a pas manqué de flatter Dias après la victoire amicale de pré-saison 4-0 de l'équipe sur Barnsley samedi, le soutenant pour hériter du brassard de capitaine à l’Etihad Stadium s'il continue sur sa trajectoire actuelle.

"Il cherchera à bien commencer la saison, à continuer de progresser car en tant que défenseur central, il n'y avait personne aussi fort que lui la saison dernière", a déclaré Dunne sur la chaîne officielle du club.

"Vous imaginez qu'il est installé et se sent plus à l'aise, donc il peut s'améliorer à nouveau. C'est très important qu'il commence bien et continue la forme de la saison dernière."

"Les autres joueurs le connaîtront et comprendront qu'il est bon et à quoi s'attendre, alors espérons que cela continue. Bien qu'il soit encore très jeune, il a cette stature et cette aura autour de lui. Pour l'avenir, je pense qu'il pourrait être un vrai candidat au poste de capitaine dans les prochaines années."

Dias a disputé 50 matches dans toutes les compétitions lors de sa première campagne à City, marquant un but.

Le joueur de 24 ans a aidé l'équipe de Manchester à remporter sa quatrième Coupe Carabao consécutive aux côtés de sa dernière couronne de haut niveau, et a également remporté les prix de footballeur de l'année de la Football Writers' Association et de joueur de Premier League de l'année.

Le milieu de terrain brésilien Fernandinho est le capitaine de City depuis le départ de Vincent Kompany à la fin de la saison 2018-19. Le joueur de 36 ans a signé un nouveau contrat d'un an en juin, qui le maintiendra à l'Etihad Stadium jusqu'à l'été prochain, mais Dias pourrait hériter du brassard de son coéquipier s’il vient à ne pas prolonger.