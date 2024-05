Roy Keane a salué Bruno Fernandes pour sa performance et son leadership lors de la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester City.

Man Utd a remporté une victoire surprise 2-1 sur ses rivaux locaux Man City en finale de la FA Cup, malgré ce qui semblait être un mauvais match sur le papier. Fernandes a joué un rôle clé dans la victoire, notamment en délivrant une passe décisive à Kobbie Mainoo, et Keane a admis qu'il avait eu tort de douter de l'international portugais, qui a fait preuve d'un immense leadership pour permettre aux hommes d'Erik ten Hag de franchir la ligne d'arrivée.

Keane a déclaré sur ITV Sport : « C'était une vraie performance de United. Ils ont été tenaces, ils sont restés assis et ils ont joué de bonnes choses en attaque. Ils ont marqué deux buts. Ils ont abordé le match avec un peu de confiance, grâce aux résultats obtenus contre Newcastle et Brighton. Le personnage.

« J'ai critiqué Bruno au fil des ans, mais je suis heureux qu'on m'ait prouvé le contraire, car il a fait preuve d'un leadership exceptionnel aujourd'hui. Nous mentionnons toujours à quel point il est brillant en tant que joueur. Je suis heureux pour les supporters. Ces derniers mois ont été frustrants et nous sommes prompts à critiquer. Manchester City n'a pas été dans un grand jour aujourd'hui, mais il s'agit de Manchester United aujourd'hui. Nous devons profiter de ces moments. Wembley n'est bon que si l'on gagne ».

Au cours d'une saison décevante, Fernandes a une fois de plus brillé pour les Red Devils en inscrivant 15 buts et en délivrant 12 passes décisives, ce qui lui a valu d'être nommé « Sir Matt Busby Player of the Season » pour la troisième fois consécutive. United a terminé son championnat à la huitième place de la Premier League et semblait avoir raté l'occasion de participer à une compétition européenne, mais sa victoire en FA Cup lui a permis de se qualifier pour l'Europa League.

L'avenir de Fernandes à Old Trafford reste incertain et son départ est évoqué. Le capitaine a déclaré qu'il souhaitait rester, mais a averti que les Red Devils devaient répondre à ses « attentes » à l'avenir.