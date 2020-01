Roy Keane allume Anthony Martial : "Ce mec n’est pas assez bon pour Manchester United"

Roy Keane, ancienne légende de United, devenu consultant pour Sky Sports, s'est payé le Français Anthony Martial suite à son raté contre les Reds.

Défait sur la pelouse de Liverpool dimanche soir (2-0), a vécu une journée dominicale bien compliquée. Pourtant, le score final de ce derby aurait pû être bien différent, si le Français Anthony Martial, joueur le plus dangereux du côté des Red Devils, n'avait pas manqué son face à face avec David De Gea. Maladroit face aux buts, l'ancien joueur de l'OL et de l'ASM avait en effet l'occasion d'égaliser en seconde période... Frustrant.

"Les grands buteurs marquent dans les grands moments​"

Et force est de constater que cette maladresse n'a pas été très appréciée par Roy Keane, légende de Manchester United devenu consultant, lequel n'a pas manqué d'allumer Anthony Martial sur le plateau de Sky Sports, lui reprochant son manque d'adresse dans les grands rendez-vous.

"Les grands buteurs marquent dans les grands moments mais son raté résume sa carrière à Manchester United. C’est excellent dans la construction mais il doit cadrer. Il n’a aucune excuse", a expliqué Roy Keane, avant de s'en prendre beaucoup plus frontalement à l'attaquant.

"Les supporters se souviennent des grands buteurs quand ils trouvent leur cible et marquent et c’est pour cela que ce mec n’est pas assez bon pour Manchester United", a estimé Roy Keane. Recruté à prix d'or par les Red Devils, Anthony Martial a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 24 apparitions et s'impose comme l'un des fers de lance de l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer cette saison. Visiblement, cela n'est pas suffisant aux yeux de certains observateurs.