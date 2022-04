Rothen révèle la position de Mbappé

Ce vendredi, le quotidien français L’Equipe a publié un article dans lequel il faisait part d’un rendez-vous programmé à Doha entre la direction parisienne et le clan Mbappé. Une réunion qui aurait pour but de rapprocher les positions et essayer de voir s’il y a encore possibilité de poursuivre la collaboration commune.

L’information a fait beaucoup réagir et aussi donné énormément d’espoirs aux supporters de l’équipe francilienne. Beaucoup d’entre eux étaient résignés à l’idée de voir le Bondynois faire ses valises au terme de l’exercice en cours. A présent, ils se montrent plus confiants par rapport à une issue positive. A tort, si l’on en croit Jérôme Rothen.

L’ancien joueur du PSG s’est exprimé sur RMC Sport ce vendredi. Pour lui, le statu quo persiste. Il assure que rien n’a changé, mais parce qu’il n’y a pas eu de changement dans l’organigramme parisien.

🔴🔵 @RothenJerome : "Il y a une hésitation pour Mbappé, mais dans sa tête aujourd'hui c'est toujours la même chose, c'est de partir tant qu'il n'y a pas de changement au PSG." #RMClive pic.twitter.com/jdcoiLWJoq — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 22, 2022

« Mbappé attend des changements au PSG »

« Il y eu des hésitations pour Mbappé, mais dans sa tête aujourd'hui c'est toujours la même chose, c'est de partir tant qu'il n'y a pas de changement au PSG. Et il n’y en a pas eu, a-t-il clamé lors de son émission Rothen s’enflamme. On m’a aussi dit, que début mai il y aurait des changements à Paris. Peut-être qu’il attend ça et que c’était l’objet de la réunion à Doha. Qu’on le prévient avant tout le monde. Mais je dis aux supporters parisiens d’arrêter de s’enflammer. On entend trop de conneries sur les réseaux sociaux ».

Appelé à donner son avis concernant l’escapade à Doha de la famille Mbappé, Rothen a indiqué : « Il y a des choses qui peuvent se régler plus discrètement et tranquillement. Ça fait des mois qu’on en parle. C’est l’attraction de cette fin de saison. Et pour Paris et pour Mbappé ».

Enfin, le célèbre gaucher a évoqué l’aspect financier du nouveau deal de Mbappé. « Le contrat, je pense que ce n’est pas un problème. Il va gagner beaucoup d’argent à Paris ou au Real. Ce n’est pas ça qui fera la différence », a-t-il assuré.