Rothen présente ses excuses à Alvaro Gonzalez

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Jérôme Rothen a fortement offensé Alvaro Gonzalez et son club de l’Olympique de Marseille dans l’une de ses dernières interventions sur l’antenne. Cela lui a valu un sérieux rappel à l’ordre et il a eu l’intelligence de reconnaitre son tort.

Il y a quelques jours et pour caricaturer le côté vicieux du défenseur espagnol de Marseille, l’ancien joueur du PSG avait osé dire que c’était une « double sal***e ». Des propos vulgaires et qui ne sont pas passés auprès des Olympiens.

Rothen retire ce qu’il a dit sur Alvaro Gonzalez

Par le biais de leur responsable de communication, en l’occurrence Jacques Cardoze, ces derniers ont exigé des excuses à l’ex-international tricolore. "Les propos tenus par Gilbert Bribois et Jérôme Rothen à l’égard d’Alvaro Gonzalez dans l’émission Rothen s’enflamme du 2 décembre dernier sont inadmissibles. Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. Les médias ont un devoir d’exemplarité dans le respect des personnes. L'OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux".

💬 "J'ai employé un mot inapproprié au sujet du style de jeu d'Alvaro. Cet adjectif a été mal compris, donc je le retire. Je m'excuse auprès d'Alvaro et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte."



La mise au point de @RothenJerome après ses propos sur Alvaro #RMCLive pic.twitter.com/WG6u1ZrEDc — RMC Sport (@RMCsport) December 4, 2021

Alors qu’il profitait de son week-end sur une station de ski, Rothen a eu vent du communiqué marseillais. Immédiatement, il a reconnu être allé trop loin et a fait amende honorable en intervenant peu après sur la radio afin de faire son mea-culpa. "J'ai employé un mot inapproprié au sujet du style de jeu d'Alvaro. Cet adjectif a été mal compris, donc je le retire. Je m'excuse auprès d'Alvaro et des gens qui ont pris ce propos pour une insulte. J’ai toujours été très respectueux des joueurs et des supporters. Et je ne suis pas fâché avec les Marseillais".

L'article continue ci-dessous

A noter que Rothen n’en est pas à son premier dérapage verbal à l’antenne de RMC Sport. Ce fut déjà le cas en 2019 quand il s’était moqué publiquement d’une des conquêtes de Neymar.

Brisbois assume ses paroles

Contrairement à Rothen, Gilbert Brisbois n’a pas retiré ce qu’il a dit. Ce dernier a employé le mot « garce » et il estime que c’est un terme qui est souvent employé dans le monde du football et qui n’est pas forcément péjoratif. Au tweet de Cardoze, le présentateur de RMC a répondu : « L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça ! Eric Di Meco a conceptualisé l’idée ».

Son collègue Daniel Riolo a également a abondé dans ce sens en soulignant : « On utilise cette expression depuis toujours et pour des joueurs autrement plus prestigieux. C’était même un compliment pour Alvaro ! ». Pas sûr que cette explication contente l’OM et il risque donc d’y avoir des poursuites judiciaires.