Ronaldo mieux que Haaland ? Qui est le meilleur finisseur de Fifa 23 ?

Qui est le meilleur finisseur dans le jeu vidéo FIFA 23 d'EA Sports ?

Erling Haaland, de Manchester City, est le deuxième meilleur finisseur de FIFA 23 avec 91 tirs dans le jeu, après son passage impressionnant au Borussia Dortmund. Il est l'un des trois joueurs à avoir 91 au tir dans FIFA 23, avec la star de Tottenham Harry Kane et la nouvelle recrue du FC Barcelone Robert Lewandowski. Ces trois attaquants ont tous été classés 91 dans le département des tirs.

Il y a ensuite un fossé entre ce trio et le groupe de quatre joueurs classés 89 au tir. Heung Min Son, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Mohamed Salah ont tous reçu la note de 89 au tir dans FIFA 23, tandis que les deux joueurs du Paris Saint-Germain, Mbappé et Messi, sont également les joueurs les mieux notés du jeu.

Aux côtés de Messi et de Mbappé, avec une note globale de 91, on trouve la star du Real Madrid, Karim Benzema, qui est le joueur avec le neuvième meilleur tir dans FIFA 23. Le Français a 88 tirs sur le jeu, soit autant que le joueur de Manchester City, Kevin de Bruyne. Benzema et De Bruyne ont tous deux bénéficié d'une augmentation de plus deux de la note de tir par rapport à FIFA 22.

Vient ensuite Ciro Immobile, de la Lazio, avec 87 points, tandis que Bruno Fernandes, Gerard Moreno et Luis Suarez ont tous une note de 86 au tir.

Dusan Vlahovic (Juventus), Iago Aspas (Celta Vigo), Kevin Volland (AS Monaco), Paulo Dybala (AS Rome), Romelu Lukaku (Inter Milan) et Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) complètent le top 20 de FIFA 23. Ils ont tous une note de tir de 85.

Les 20 meilleurs finisseurs de FIFA 23