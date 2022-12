Ronaldo explique sa colère après sa sortie face à la Corée

Une nouvelle fois remplacé en cours de match, le Portugais n'a pas caché son agacement face à la Corée du sud.

Les médias portugais ont cité Ronaldo marmonnant "Vous êtes pressé de me faire sortir" avant de quitter le terrain, mais l'ancien joueur de Manchester United a ensuite précisé que sa réaction était dirigée vers un joueur adverse et non vers le manager Fernando Santos qui l'a fait sortir à la 65e minute.

S'adressant aux journalistes, Ronaldo a déclaré : "Le joueur coréen me disait de partir rapidement et je lui ai dit de se taire parce qu'il n'a aucune autorité. Il n'y a pas besoin de controverse. C'est la chaleur du match.

"Quoi qu'il arrive, les choses restent toujours sur le terrain. La chose la plus importante est que nous devons être unis. Nous sommes dans la prochaine phase. Non seulement les joueurs, mais aussi le peuple portugais doivent être confiants."

Le Portugal s'est qualifié pour la phase à élimination directe en tant que vainqueur du groupe, malgré sa défaite 2-1 contre la Corée du Sud lors du dernier match.

L'équipe de Fernando Santos affrontera la Suisse en huitième de finale le 6 décembre, et Ronaldo espère être titulaire et jouer les 90 minutes.