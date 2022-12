Ronaldo explique les raisons de l'échec du Brésil contre la Croatie

Le Brésilien Ronaldo a expliqué sur sa chaîne Twitch les raisons de l'élimination du Brésil face à la Croatie.

Le Brésil faisait partie des favoris de la Coupe du monde 2022 mais a été éliminé en quart de finale par la Croatie.

Une défaite qui laisse un gout amer aux Brésiliens car la Seleção a dominé le match de la tête et des épaules mais s'est heurtée à la solide défense croate.

Malgré l'ouverture du score de Neymar lors de la prolongation, la Croatie est parvenue à égaliser, emmenant le Brésil aux tirs au but. Rodrygo et Marquinhos ont manqué leur tentative, provoquant l'élimination du Brésil.

Ronaldo regrette un manque de malice

Présent au Qatar pour suivre de nombreux la légende brésilienne Ronaldo a expliqué sur sa chaîne Twitch, RonaldoTV, les raisons de la défaite brésilienne.

« La première chose que l'on a apprend dans le sport c'est que parfois on gagne et que parfois on perd. Contre la Croatie, c'était un jour de défaite. Mais je le dis avec la plus profonde conviction : cette défaite est injuste. Quand on analyse le match, on voit que le Brésil a été supérieur la plupart du temps. Nous avons commis quelques erreurs, et comme nous n'avons pas réussi à régler certains détails. Le Brésil est éliminé avec le sentiment qu'il aurait dû jouer avec plus de malice pour se qualifier », a confié Ronaldo.

Ronaldo refuse de blâmer Rodrygo et Marquinhos

« Il est évident qu'il ne faut pas incriminer Rodrygo et Marquinhos pour la défaite. Ce sont deux grands joueurs de la sélection brésilienne, et ils apportent beaucoup à l'équipe », a ajouté Ronaldo.

En tant que joueur, Ronaldo a remporté deux fois la Coupe du monde : en 1994, sans jouer le moindre match, puis en 2002. Lors de cette édition jouée en Corée du Sud et au Japon, Ronaldo avait inscrit huit buts, terminant meilleur buteur de la compétition. Il avait d'ailleurs reçu le Ballon d'or France Football quelques mois plus tard pour ses performances lors de ce Mondial.

Le sacre du Brésil en 2002 est à ce jour le dernier titre mondial remporté par le Brésil. Les Brésiliens devront donc désormais patienter jusqu'en 2026 pour espérer voir la Seleção gagner une sixième fois la Coupe du monde.