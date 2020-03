Ronaldo et ses coéquipiers ont économisé 90M€ pour la Juventus

Les joueurs de la Juve ont accepté de réduire leurs salaires afin de faire économiser 90M€ à leur club de la Juve en cette période de coronavirus.

La a négocié des réductions de salaire avec l'ensemble de son équipe première, et cela pourrait permettre au club d'économiser 90 millions d'euros pendant la crise du coronavirus.

De nombreux clubs à travers le monde doivent prendre des mesures drastiques pour réduire les coûts. Avec une compétition qui est l'arrêt durant une période indéterminée, même les poids lourds mondiaux commencent à ressentir le contrecoup.

La Juventus n'a actuellement aucun moyen de générer des revenus grâce à la vente de billets ou à d'autres sources de revenus pour les matchs. L'équipe de Turin, qui compte de nombreuses stars, dont le quintuple vainqueur du Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, a donc accepté d'aider afin alléger la charge financière. Et ce, en délestant d'une partie des salaires.

Cette idée avait été défendue par Giorgio Chiellini, avec le capitaine des Bianconeri désireux de voir tout le monde lié au club faire sa part pour aider un combat mondial. Un communiqué publié sur le site officiel du club se lit comme suit: "La Juventus Football Club SpA annonce qu'en raison de l'urgence sanitaire mondiale actuelle empêchant la performance de l'activité sportive, elle est parvenue à un accord avec les joueurs et l'entraîneur de la première équipe concernant leur compensation pour la partie résiduelle de la saison sportive en cours."

"L'accord prévoit la réduction de l'indemnité d'un montant égal aux mensualités de mars, avril, mai et juin 2020. Dans les prochaines semaines, des accords personnels avec les joueurs et l'entraîneur seront finalisés, comme l'exige l'actuel règlement. Les effets économiques et financiers de l'accord conclu sont positifs pour environ 90 millions d'euros pour l'exercice 2019/2020. Si les matches de la saison en cours sont reprogrammés, le club négociera de bonne foi avec les joueurs et l'entraîneur des augmentations conditionnelles des compensations en fonction de la reprise effective et de la finalisation des compétitions officielles. La Juventus tient à remercier les joueurs et l'entraîneur pour leur engagement à un moment difficile pour tout le monde", a conclu la note.