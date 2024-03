Ronaldo et Fury, le combat des chefs

Cristiano Ronaldo a été aperçu en train de poser pour une photo avec les stars de la boxe Tyson Fury, Anthony Joshua et Francis Ngannou.

Le boxeur britannique Tyson Fury a partagé une photo sur Instagram où l'on voit les quatre légendes du sport poser les bras enlacés aux côtés de Turki Alalshikh, le président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie saoudite.

Dans la légende, Fury a écrit : "Avec le GypsyKing. Arabie saoudite Je veux le vainqueur après avoir écrasé le lapin".

Un projet immense avec Cr7

Son Excellence Turki Alalshikh a également partagé la même photo sur X où il a également écrit, qu'un projet secret impliquant l'homme de 39 ans sera bientôt dévoilé. Il a écrit : "Avec mes chers amis, les meilleurs athlètes du monde dans leurs sports, et de grandes surprises bientôt... et un projet avec la légende Cristiano Ronaldo à Riyad qui sera annoncé dans les mois à venir... et en attendant le combat de vendredi entre Joshua et Angano... et en attendant le combat de tous les temps et le combat du siècle entre la légende Tyson Fury et l'incroyable et grand champion Usyk."

L'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United sera de nouveau en action jeudi, lorsque Al-Nassr affrontera Al-Raed dans la Saudi Pro League.