"Ronaldo est tout pour Mbappé"

Abdou Diallo a révélé l'obsession de Kylian Mbappé pour Cristiano Ronaldo, avant que la France n'affronte l'Argentine de Lionel Messi.

Avant la finale de la Coupe du monde de dimanche, Diallo - qui a passé trois ans avec Mbappe au PSG avant d'être prêté au RB Leipzig cet été - a révélé les opinions de son ancien coéquipier sur le sempiternel débat Messi vs Ronaldo. Le défenseur a affirmé que CR7 "est tout" pour Mbappe, et qu'il pourrait parler de la star portugaise pendant "au moins une heure".

"Cristiano Ronaldo est littéralement tout pour Kylian Mbappé", a déclaré Diallo au Mail. "Si vous mentionnez Lionel Messi contre Cristiano, Mbappe va débattre avec vous pendant au moins une heure. Pour lui, Cristiano est intouchable."

Ce débat intervient alors que la jeune star française affronte l'un des plus grands joueurs de tous les temps et actuel coéquipier du PSG, Messi, dans ce qui sera sa dernière chance de remporter une Coupe du monde. Des comparaisons ont déjà été établies entre Messi et Mbappé, qui ont tous deux inscrit cinq buts au Qatar et ont impressionné tout au long du tournoi.

Alors que la France dispute sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive, Mbappe et ses coéquipiers espèrent devenir la troisième nation de l'histoire du tournoi à conserver sa couronne.