Ronaldo, de nouvelles révélations sur ses méthodes de travail

Cristiano Ronaldo est un gourou de travail. Un professionnel au sens le plus large du terme et un obsédé de la préparation physique. Ce n’est un secret pour personne et ceux qui avaient encore un doute à ce sujet ont pu le mesurer à travers le documentaire « All or Nothing : Juventus », diffusé sur la plateforme Amazon Prime.

Ronaldo dévoile sa recette de succès

La série documentaire met en avant la rigueur et le souci du détail qui caractérise Ronaldo. Des vertus dont il ne s’est jamais départi tout au long de sa carrière.

Au sujet de son régime strict, il a par exemple déclaré dans l'un des épisodes : "Pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Manger du thon ou du brocoli - je le fais parce que j'aime ça."

Son autogestion consiste même à s'accorder 20 minutes au soleil aussi souvent que possible. "Plus longtemps, vous aurez des rides... mais après 20 minutes, je me sens mieux", a-t-il indiqué. En plus d'être son propre nutritionniste et expert en hydratation, il est aussi physiothérapeute.

« À l'entraînement, il entraîne les autres à faire des gestes techniques et même dans les fonctions médiatiques, il ne se trompe jamais », a confié à son sujet le responsable des relations publiques de la Vieille Dame, Edoardo Bandini.

Après que la Juventus ait été éliminée de la Ligue des champions par Porto, on a pu voir sur une séquence que Ronaldo abhorrait toujours autant la défaite car dans le vestiaire bianconero il était le plus inconsolable parmi les joueurs.

Pour rappel, Ronaldo a effectué trois saisons à la Juventus. L’été dernier, il a rejoint Manchester United pour un nouveau chapitre de sa carrière. Nul doute que chez les Red Devils il continue de suivre avec le plus grand soin tous ses rites.