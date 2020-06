Ronaldo: "Celui qui me ressemble le plus est Mbappé et bien sûr je le signerais"

Ronaldo Nazario a répondu aux médias lors d'un évènement organisé par Banco Santander où il a passé en revue l'actualité du football.

Banco Santander a organisé un événement après l'annonce de l'UEFA concernant le nouveau format pour la et la , pour cette raison, Ronaldo Nazário étant l'ambassadeur dans le monde du football de Banco Santander et Juan Manuel Cendoya, vice-président de Santander et directeur général de la communication, du marketing d'entreprise et des études de Banco Santander, ont répondu à plus de 50 médias accrédités.

Ronaldo Nazário a expliqué que "le football est d'une grande importance dans la vie sociale des gens et avec un sérieux croissant. La réponse parfaite est le retour du football dans cette nouvelle normalité. Les Espagnols ont été très bons, les gens qui ont respecté l'internement et ont une grande importance. Les gens veulent voir les champions, nous avons été menacés sans finir les champions et sans manquer de champion. Ça va être excitant, les équipes n'auront pas de seconde chance et l'équipe qui risque le plus gagnera et ce sera juste". Le Brésilien a ensuite balayé l'actualité du football.

Mbappé, le transfert qu'il ferait

Interrogé sur le joueur qui lui rappelle le plus et qu'il signerait pour Valladolid s'il avait le budget du Real Madrid, le champion du monde 2002 a été plus que clair: "Je signerais Mbappé qui est celui qui me rappelle le plus moi lorsque j'étais joueur".

Plus d'équipes

Pelé et Maradona devant Messi et Cristiano

Lorsqu'il a été demandé à Ronaldo de faire un Top5 parmi Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona et lui-même, le Brésilien s'est mouillé: "Pour moi dans le classement des meilleurs de l'histoire, les quatre noms que vous proposez seraient "Pelé, Maradona, Messi et Cristiano , c'est mon top 4 dans l'histoire du football". L'ancien avant-centre de l'Inter et du Barça a donc refusé de se classer parmi ces joueurs volontairement, tout en dévoilant ses préférences parmi les meilleurs de l'histoire.

arrive en forme, mais le Barça est favori

Interrogé sur les trois matchs des équipes italiennes en Ligue des champions espagnole et en Ligue Europa, il a déclaré: "Ils vont tous être des matchs très difficiles, Napoli après avoir remporté la Coppa Italia contre la sortira très fort, mais ils trouveront Barcelone sans leur public mais avec le qualité qu'il a. Je ne vois pas très clairement, bien que la chose normale, que Barcelone n'aille pas en quarts. En ce qui concerne l'Inter- , ce sera très difficile, l'Inter a de meilleures chances d'être le vainqueur de la manche et comme pour Séville-Roma, je ne sais pas vraiment qui peut être victorieux".

"Lautaro est déjà dans une grande équipe, le marché va bouger"

Sur l'avenir de Lautaro et sa possible signature à Barcelone : ​​"Lautaro Martínez est un très bon attaquant et il fait partie d'une grande équipe comme l'Inter, il semble que le marché va bouger. Concernant Mateus, il s'est bien adapté avec nous, c'est sûr il aura quelques minutes bien qu'il retournera à Barcelone, mais je lui souhaite bonne chance".

Haaland est un grand joueur, mais Madrid a Benzema

Quant à l'heure des questions pour la presse, Ronaldo a été interrogé par Haaland, auquel Rivaldo l'a comparé et le Brésilien a répondu: ""Haaland est un grand joueur, il est encore jeune et a eu une assez bonne année avec de nombreux buts, nous verrons comment il finira. Les grandes équipes vont sûrement regarder, mais le a de bons joueurs, comme Benzema qui marque buts chaque dimanche".

Werner à ? Madrid et le Barça ne peuvent pas signer tout le monde

Concernant la récente signature de Timo Werner par Chelsea et si Madrid et le Barça ont manqué une chance en or, il a répondu que "je n'ai pas vu ce joueur bien que je vois beaucoup de football mais quand il pars pour un budget élevé que mon équipe n'a pas mis, je ne peux pas commenter. Le Real Madrid et Barcelone ne peuvent pas signer tout le monde".

Vinicius, Rodrygo ou Joao Félix

Interrogé sur les jeunes de la qui ont des difficultés, il a répondu que "tout le monde devrait jouer et contribuera à la fin de la saison. Les Brésiliens comme Vinicius, Rodrygo… joueront un rôle important pour le à l'avenir, ils doivent continuer à montrer leurs valeurs même s'ils ne sont pas incontestables à Madrid".