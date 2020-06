Le Real Madrid "heureux" des progrès d'Hakimi mais Zidane n'offre aucune garantie pour l'avenir

Les noms du Bayern Munich et de Manchester United ont été liés au Marocain, qui a excellé en Bundesliga avec Dortmund.

Zinedine Zidane a révélé qu'il était "satisfait" des performances d'Achraf Hakimi, prêté au , mais n'a pas fait de déclaration sur son avenir à Santiago Bernabeu. Achraf Hakimi, 21 ans, a rejoint Dortmund pour un prêt de deux ans en 2018 et le futur du latéral polyvalent est devenu un sujet de discussion après avoir impressionné avec ses performances sous les couleurs du BVB. En effet, le Marocain a marqué neuf buts et fourni 10 passes décisives en 44 matchs pour Dortmund cette saison, s'étant imposé comme l'un des arrières latéraux les plus impressionnants d'Europe.

Achraf Hakimi devrait retourner au Real Madrid l'été prochain, mais son nom a également été lié à des grands clubs comme le et , car son statut en cas de retour au n'est absolument pas clair étant donné la présence de Dani Carvajal dans l'effectif. Et bien que Zidane insiste sur le fait qu'il est "satisfait" de la façon dont le joueur de 21 ans s'est développé en , il n'a pas commenté s'il y avait un avenir pour lui ou non dans la capitale espagnole.

Agent : "Nous sommes détendus quant à l'avenir de Hakimi"

"Nous connaissons la saison qu'il fait, et je suis heureux pour lui, parce qu'en fin de compte, il devait partir, jouer, faire de nombreux matchs, et c'est ce qu'il fait", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avant le match contre Valence mercredi. "Je pense que nous tous ici [à Madrid], et eux là-bas [à Dortmund], nous sommes heureux avec Hakimi". Après les spéculations sur un départ chez le champion d' en titre, le Bayern, l'agent de Hakimi, Alejandro Camano, a nié qu'il y ait eu des discussions avec l'équipe de Hansi Flick.

Il a déclaré à Goal et à SPOX : "Il y a de l'intérêt des meilleurs clubs européens, mais je ne sais pas d'où viennent les rumeurs avec le Bayern. Ce n'est pas un sujet. Personne du Bayern ou du Real Madrid ne m'a parlé d'un éventuel transfert d'Achraf au Bayern. Nous sommes totalement détendus et calmes quant à l'avenir d'Achraf. Il a une excellente relation avec le Real Madrid et il n'y a actuellement aucune raison de discuter, car Achraf a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022".

"Nous verrons ce qui se passera à son retour à Madrid cet été. Il n'y a aucun problème avec Zinedine Zidane. Achraf Hakimi s'entend bien avec tout le monde au Real Madrid. Et Zinedine Zidane connaît Achraf depuis qu'il est enfant. Il l'aime en tant que personne et en tant que joueur. Pour moi, Achraf est le meilleur dans sa position", a conclu l'agent de l'international marocain. Au vu de sa réputation sur le marché européen et de ses deux dernières saisons à Dortmund, il est peu probable de voir Achraf Hakimi se contenter d'être la doublure de Dani Carvajal la saison prochaine.