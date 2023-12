Ronaldo à la Juve, un dossier remonte

La superstar portugaise Cristiano Ronaldo peut être "difficile" à travailler, admet l'ancien directeur général de la Juventus, Beppe Marotta.

Le quintuple Ballon d'Or a réalisé un transfert exceptionnel du Real Madrid à Turin à l'été 2018. Il a été l'une des dernières recrues de Marotta chez les Bianconeri et a inscrit 101 buts pour les géants de la Serie A en 134 apparitions.

Ronaldo a remporté deux titres de champion et une Coppa Italia lors de son passage à la Juve, mais il n'a pas toujours été facile à gérer. Marotta a raconté à Cronache di Spogliatoio comment il a accueilli le grand joueur de tous les temps et comment il s'est comporté en coulisses : "C'était un très bon joueur, il l'est toujours et c'est surtout un grand champion. Le champion est cette personne qui parvient à transmettre des convictions à ses coéquipiers. Il était un peu le leader de l'équipe, il était le plus connu et il entraînait les autres dans le jeu. C'était donc un défi, mais il ne m'a pas mis en colère.

Ronaldo a fait des siennes à Manchester United, ce qui a conduit à sa libération en novembre 2022, tout comme Paul Pogba lors de son passage à Old Trafford. Marotta affirme que le milieu de terrain français a été son recrutement le plus difficile lorsqu'il l'a emmené à Turin en 2012. Il a ajouté : "Il y a un joueur aujourd'hui à la Juventus qui s'appelle Pogba. C'était une affaire très compliquée. Comme il venait de Manchester United, il n'avait pas signé de contrat et beaucoup d'équipes le voulaient. Il a été difficile de négocier son achat, c'était très complexe.

Pogba est revenu à la Juventus en 2022, mais il a connu un certain nombre de problèmes de blessure lors de son retour dans le football italien et il purge actuellement une suspension pour avoir échoué à un contrôle antidopage. Ronaldo, quant à lui, est toujours en pleine forme à 38 ans avec le club saoudien d'Al-Nassr.