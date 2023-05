Romelu Lukaku et Megan Thee Stallion, c'est officiel !

Romelu Lukaku a assisté au mariage de son coéquipier de l'Inter, Lautaro Martinez, en compagnie de Megan Thee Stallion, mais Messi était absent.

L'attaquant champion du monde s'est marié avec sa femme Agustina Gandolfo le week-end dernier lors d'une cérémonie au lac de Côme, en présence de nombreuses célébrités. Lukaku, l'autre moitié du duo d'attaquants de l'Inter, qui a contribué à 59 buts cette saison, était accompagné de la diva du rap Megan Thee Stallion. Le Belge a récemment rompu avec sa compagne de longue date, et lui et la musicienne sont tous deux signés sur le label Roc Nation de Jay Z.

Si Lukaku et son invitée spéciale ont fait parler d'eux, le capitaine et coéquipier argentin de Lautaro, Lionel Messi, a brillé par son absence. Des stars de la Coupe du monde comme Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez ont assisté à la glorieuse cérémonie dans le nord de l'Italie, mais Messi s'est rendu à un concert de Coldplay, ce qui lui a fait manquer la soirée de remise des prix de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain.

Après avoir célébré la journée spéciale de son coéquipier, l'attaquant belge espère figurer aux côtés de Lautaro lorsque l'Inter se préparera à affronter le Manchester City de Pep Guardiola, quasiment indomptable, en finale de la Ligue des champions le 10 juin. Mais avant cela, Lukaku et ses coéquipiers se rendront au Torino pour leur dernier match de Serie A, samedi