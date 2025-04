Chelsea vs Everton

Roman Abramovich, le livre de tous les scandales

Abramovich, qui avait racheté Chelsea en 2003, a vendu le club à Todd Boehly et Clearlake Capital en 2022 après que l'oligarque russe a été sanctionné suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en raison de ses liens avec le président Vladimir Poutine.

L'homme de 58 ans ne s'est pas exprimé publiquement depuis la vente, mais BBC Sport rapporte qu'une nouvelle interview en deux parties sera publiée dans le livre à paraître intitulé « Sanctionné : Les coulisses de la vente du Chelsea FC ».

Un nouveau livre balance tout sur les coulisses de la vente de Chelsea

Abramovich a accordé la première partie de l'interview à Istanbul l'année dernière, suivie d'une autre à Abou Dhabi en janvier.

Chelsea a remporté cinq titres de Premier League et deux Ligues des champions sous la direction d'Abramovich, mais le club a connu des difficultés dans les années qui ont suivi le rachat par le consortium américain. L'ancien propriétaire n'a rien reçu des 2,5 milliards de livres sterling que Boehly et ses associés ont accepté de verser pour le club. Les fonds sont restés sur un compte bancaire gelé malgré l'affirmation selon laquelle ils seraient utilisés pour des causes humanitaires liées à l'Ukraine.

3 milliards partis en fumée

Les détails de la vente de Chelsea en 2022 seront révélés lors de la parution du livre cet été, tandis que les Blues d'Enzo Maresca tenteront de renforcer leurs espoirs de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine en recevant Everton en Premier League ce week-end.