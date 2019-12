Roma - Pastore : "J'ai senti que c'était le moment de quitter le PSG"

Le meneur de jeu argentin est revenu sur son départ du PSG pour la Roma en 2018, sept ans après son arrivée dans la capitale française.

Après une première saison ternie par les blessures avec la Roma, les choses vont légèrement mieux pour Javier Pastore cette année : l'Argentin a disputé 12 rencontres et été décisif à 2 reprises pour le club italien. Dans une interview accordée à Téléfoot, il est notamment revenu sur son choix de quitter le PSG, lui qui était l'un des symboles du renouveau du club depuis l'arrivée de QSI.

"J'ai senti de mon côté que c'était le moment de quitter le club. Peut-être que si j'avais été dans de meilleures conditions physiques, ou si j'avais joué un peu plus les dernières années, je serais resté, a-t-il expliqué. Le club voulait me prolonger et voulait que je finisse ma carrière à Paris. Je ne me sentais plus capable d'aider l'équipe, d'apporter quelque chose de plus au club."

Pourtant, El Flaco jouissait de l'amour, des supporters Rouge et Bleu, qui n'ont jamais manqué l'occasion de le lui faire savoir pendant sa carrière parisienne. "Dès le premier jour les supporters parisiens ont noué une relation très forte avec moi. Je ne sais pas si j'ai pu leur rendre cette affection. Mais après mon but contre en , c'était magnifique. J'ai senti que l'amour des supporters était encore plus grand pour moi."

"Le PSG a beaucoup mûri à tous les niveaux"

À l'éternelle question de savoir si les champions de pouvaient se mêler à la lutte pour la victoire en Ligue des champions, Pastore se veut optimiste pour l'avenir. "Pour moi le PSG a beaucoup mûri à tous les niveaux. Mbappé est à un niveau incroyable, il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ajoutez Neymar, Cavani, Icardi, Di Maria... Avoir la chance d'avoir quatre ou cinq joueurs de ce calibre dans un match aller-retour, tu es sûr de marquer. Et tu as plus de chances de passer et d'atteindre une finale."

"Leonardo ? Il fait très bien son travail. Il va mettre tout en œuvre pour former l'équipe la plus compétitive possible et pouvoir emmener le PSG le plus loin possible en Ligue des champions. Et s'il m'appelle encore, on ne sait jamais (rires)."

Enfin, l'ancien joueur de Palerme a assuré être très heureux dans la ville éternelle et dans une équipe qui espère renouer avec la C1 la saison prochaine. "Je me sens à la maison sincèrement. J'avais un peu peur quand je suis parti de Paris de ne pas être bien comme ça dans une autre ville, dans une autre équipe."