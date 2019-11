AS Rome - De retour au premier plan, Javier Pastore savoure

Loin d'être épargné par les pépins physiques depuis son retour en Serie A, Javier Pastore a pris part aux six derniers matches de la Roma.

"La Roma ? C'était évidemment une vraie opportunité pour moi. Je voulais changer de club pour pouvoir à nouveau me sentir un joueur important, avoir de nouveau le rôle que j'avais un peu perdu au PSG. La Roma était la meilleure option, nous parlons d'une belle ville, ma femme et moi l'adorons", avait déclaré Javier Pastore le 4 novembre dernier, au moment où l'Argentin avait quelque peu disparu des radars, trop souvent sujet aux blessures en .

Depuis, l'ancien chouchou du Parc des Princes a repris des couleurs en , lui qui enchaîne les bonnes performances sous les couleurs de la Roma. Titulaire lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues, le meneur de jeu joue libéré et peut enfin savourer.

"Je suis heureux de la période personnelle que je traverse"

"Cela faisait longtemps que je n’avais pas beaucoup joué, je ne m’y attendais pas. Je me sens très bien et je suis heureux de la période personnelle que je traverse. Je joue beaucoup plus que l’an dernier. Physiquement, j’ai le sentiment que je suis à 80-90%. J’ai joué six matchs consécutifs, un tous les trois jours, ça me permet d’être en forme", a confié le joueur aussi passé par Palerme durant sa carrière, sur la chaîne du club de la Louve.

En pleine possession de ses moyens et donc à condition d'être épargné par les blessures, force est de constater que Javier Pastore pourrait être d'une aide précieuse cette saison pour l' , lui qui dispose de qualités techniques évidentes et connaît parfaitement la .