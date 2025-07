Rodrygo, l'offre prestigieuse

Après avoir finalisé la signature d'Alvaro Carreras, le Real Madrid va désormais se concentrer sur la vente de joueurs.

Aucun autre joueur ne pourra arriver tant que les stars actuelles n'auront pas été transférées, et l'un des principaux candidats au départ est Rodrygo Goes.

Rodrygo a connu une année 2025 très difficile, et son sort ne s'est pas amélioré avec l'arrivée de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Il a été sur le banc pour tous les matchs de la Coupe du monde des clubs, sauf un, et avec l'arrivée prochaine de Franco Mastantuono dans l'équipe première, ses chances de jouer régulièrement la saison prochaine pourraient être compromises.

Cette situation a donné lieu à de fortes rumeurs selon lesquelles Rodrygo pourrait partir. Des discussions avec le Real Madrid devraient avoir lieu très prochainement, afin de déterminer si un départ est envisagé.

Arsenal est très intéressé par Rodrygo, mais ces derniers jours, le club de Premier League a été rejoint dans la course par Liverpool, qui serait prêt à recruter l'international brésilien pour remplacer Luis Diaz, convoité par Barcelone et le Bayern Munich. Et en cas de départ, qui semble actuellement probable à 50 %, le club approchera le Real Madrid, selon Diario AS.

Le Real Madrid ne facilitera pas la tâche à Liverpool pour obtenir Rodrygo

Liverpool compte « mettre le paquet » pour recruter Rodrygo en cas de départ de Diaz, mais le club pourrait se heurter à un refus catégorique en raison du prix demandé par le Real Madrid, qui s'élève à 100 millions d'euros. Il s'agit du même montant que celui fixé par le champion de Premier League pour Diaz, qui souhaite quitter Anfield cet été.

Le Real Madrid n'est soumis à aucune pression ni obligation de vendre Rodrygo, qui a encore plusieurs années de contrat. Liverpool aura donc du mal à négocier un accord à ses conditions, car ce sont les Merengues qui ont les cartes en main dans cette affaire.