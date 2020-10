Rodrygo : "Je ne veux pas devenir le nouveau Neymar"

La star de 19 ans a été interrogée sur des comparaisons avec ses compatriotes brésiliens, affirmant qu'il espérait sortir de leur ombre.

La sensation brésilienne Rodrygo a déclaré qu'il ne voulait pas devenir le "nouveau Neymar" alors qu'il parlait de comparaisons avec la superstar de la Seleçao. Rodrygo est l'un des jeunes joueurs les plus excitants du football mondial après ses exploits pour le champion de la , le , gagnant la reconnaissance du prix NxGn 2020 de Goal, récompensant le meilleur jeune joueur du monde.

Le passage de 45 millions d'euros de l'ailier de 19 ans de Santos à Madrid en 2019 a pesé dans les comparaisons avec l'attaquant du , Neymar mais aussi avec son prédécesseur chez les Merengue, Robinho, tous deux issus du club brésilien. Il est comparé à Neymar depuis l'âge de 12 ans, date à laquelle il a signé un contrat avec Nike pour devenir le plus jeune athlète jamais parrainé par la marque.

"Il y a des excellents joueurs à mon poste"

L'article continue ci-dessous

Mais Rodrygo n'est pas à l'aise avec les comparaisons car il espère plutôt écrire sa propre histoire et avoir sa propre voie, différente de celle de ses illustres compatriotes. À la veille du match de qualification du pour la Coupe du Monde contre le , Rodrygo s'est exprimé à ce sujet: "Depuis le début de ma carrière quand j'ai débuté à Santos, ils m'ont déjà comparé au 'nouveau Neymar' et avec Robinho, j'ai toujours eu ce poids sur moi".

Plus d'équipes

"J'ai toujours dit que je voulais être Rodrygo et faire mon histoire, Robinho et Neymar sont de grandes idoles de Santos et de tous les endroits où ils ont joué. Je ne fais que commencer et je pense qu'il n'y a qu'un seul Neymar. J'ai toujours eu ce poids sur moi, mais je veux juste être Rodrygo", a ajouté le Brésilien du Real Madrid. Rodrygo - qui compte trois apparitions internationales à son actif avec l'équipe senior du Brésil - est sorti du banc lors de la victoire 5-0 face à la à Sao Paulo vendredi.

Il a disputé deux matches de avec Madrid en 2020-2021, après avoir disputé 19 matches la saison dernière et 26 toutes compétitions confondues. "Je pense qu'il est très important d'avoir un bon niveau, nous savons tous que nous avons d'excellents joueurs à ma place", a déclaré Rodrygo. "Il est très important que lorsque c'est à mon tour de jouer, je fasse bien et je fasse ce que Tite me demande à l'entraînement et avant chaque match. Il est important que je continue à travailler pour continuer à être convoqué en équipe nationale".