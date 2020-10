Brésil - Tite valide le choix de Thiago Silva

Le sélectionneur du Brésil estime que son défenseur central arrive dans un championnat compétitif, ainsi que dans un grand club.

C'est l'un des mouvements les plus marquants de l'été. Après des années au , un club dont il était devenu le capitaine indiscutable, Thiago Silva s'est engagé en faveur des Blues de . Le Brésilien découvre donc la au sein d'une équipe ambitieuse, portée par son entraîneur Frank Lampard.

"S’il n’arrive pas à être performant, ce sera compliqué pour lui"

Si ce mouvement a été grandement commenté en comme en , il l'a aussi et surtout été au . Néanmoins, le choix du défenseur central a été validé par le sélectionneur de la Seleçao, Tite. "Je suis content de le voir jouer dans un grand club, dans un championnat compétitif. C’est important de jouer au haut niveau pour être prêt pour jouer en sélection. S’il était allé en , le niveau aurait été différent. Mais à Chelsea, il sera mis à l’épreuve et s’il n’arrive pas à être performant, ce sera compliqué pour lui", a expliqué le technicien auriverde, jeudi, en conférence de presse. Une chose est sûre, Thiago Silva est arrivé chez les Blues avec des ambitions.

"Je ne suis pas ici juste pour passer le temps, ou juste pour l'expérience - je suis ici pour gagner. Je veux que tout le monde soit très clair à ce sujet : je vais tout donner pour que Chelsea gagne. Je ne suis pas venu ici pour dîner à Londres ou visiter les sites touristiques. Je suis venu pour jouer au football, pour travailler, et c’est ce à quoi je me prépare", avait ainsi expliqué l'ancien du PSG et de l' , dont les débuts Outre-Manche ont été plus compliqués que prévu ces dernières semaines.