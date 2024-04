Rodrygo a dit non à un très grand club

Rodrygo a expliqué pourquoi, en 2017, il a rejeté l'opportunité de rejoindre Liverpool dans le cadre d'un transfert à 3 millions d'euros.

L'attaquant brésilien, qui n'a que 23 ans, appartenait encore à Santos lorsque l'intérêt de l'Europe s'est manifesté pour la première fois. Les géants de Premier League, Liverpool ont jeté leur dévolu sur lui, mais Rodrygo a repoussé leurs avances et a tenu bon pour un transfert à Santiago Bernabéu en 2019.

Rodrygo a expliqué cette décision : "Nous n'avons pas conclu l'affaire parce que je ne le voulais pas. Je voulais rester à Santos, même si l'offre était très intéressante. Le parcours qu'ils m'ont promis aurait également été très bon pour ma carrière. J'allais terminer mes études en Angleterre pour me préparer au football européen. J'ai toujours rêvé de jouer en Europe. Tout était très bien, mais mon désir était plus fort. Je voulais rester à Santos et marquer l'histoire du club. Et c'est ce qui s'est passé : J'ai pu réaliser mon rêve de jouer pour Santos. Mais c'est vrai, j'ai failli aller à Liverpool".

Liverpool a tenté Rodrygo

La prochaine sortie de Rodrygo sera face à une équipe anglaise. Deux ans après son entrée remarquée sur le banc lors de la demi-finale contre Manchester City, il s'apprête à affronter à nouveau les tenants du titre de la Premier League. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un tirage au sort difficile en quart de finale de la compétition continentale : "Cela me rappelle de bons mais aussi de mauvais souvenirs. C'est un adversaire que, pour être honnête, nous ne voulions pas affronter. Et ils pensent la même chose : ils ne voulaient pas jouer contre nous. Tout le monde s'attend à ce que ce soit la finale, mais c'est ce qui va se passer maintenant. Man City est très bon, mais notre équipe est également très forte. Ce sera une bonne chose de les rencontrer à nouveau.

"Ils ont remporté la Ligue des champions, ils sont champions du monde, ils sont aujourd'hui la meilleure équipe du monde, donc nous avons un respect total pour eux. Il n'y a pas de mauvais ou de moyens joueurs [de City]. Il n'y a pas de joueur que vous pouvez considérer comme : Celui-là, je vais le presser parce qu'il n'est pas bon et qu'il va nous donner un but ou une grande occasion. Ils ont une très bonne maîtrise du jeu et du ballon. C'est un très beau jeu, une équipe très difficile. C'est très ennuyeux de jouer contre eux, mais je crois en notre équipe."