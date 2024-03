Robinho "en enfer", après son arrestation

Robinho a été placé en détention par la police brésilienne après que sa condamnation pour viol en Italie a été ratifiée par les autorités.

Il passera neuf ans en prison, selon sa sentence. L'ex-star de Manchester City, du Real Madrid et de Milan échappait depuis plusieurs années à la justice italienne après avoir été reconnu coupable de viol pour un incident survenu en 2013 à Milan. Il défend son innocence, mais la justice italienne a estimé le contraire.

Le Brésil n'a pas de politique d'extradition, il a donc pu vivre librement jusqu'à présent, mais mercredi, la Cour suprême a voté en faveur du transfert de sa peine au Brésil, où il purgera sa peine. Le journal madrilène Marca a cité l'expression "enfer sur terre" pour la prison dans laquelle Robinho sera placé.

Le nombre de prisonniers dans le système brésilien est considéré comme largement supérieur à la capacité des prisons, avec des violences sexuelles, des gangs de trafiquants de drogue et des conditions d'hygiène déplorables.

"La surpopulation est un problème majeur dans les prisons brésiliennes et nulle part ailleurs elle n'est aussi grave qu'à Pernambuco... L'État a enfermé des dizaines de milliers de personnes dans des quartiers prévus pour un tiers d'entre elles et a remis les clés à des détenus qui recourent à la violence et à l'intimidation pour gérer les terrains de la prison comme des fiefs personnels", a déclaré Maria Laura Canineu, directrice de Human Rights Watch, en décrivant le système pénitentiaire fédéral.