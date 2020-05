Robertson veut finir sa carrière à Liverpool

Le défenseur écossais Andrew Robertson a exprimé son souhait d’achever sa carrière à Liverpool.

Andy Robertson, le brillant latéral écossais, évolue à depuis 2017. Il y connait un grand succès et se verrait bien, de fait, rester dans ce club le plus longtemps possible. C’est ce qu’il a fait savoir lors d’une courte intervention sur la chaine anglaise BT Sport.

« Actuellement, l'idéal pour moi serait de finir à Liverpool », a-t-il déclaré. « Ça va être très difficile mais j'aimerais finir ma carrière ici. Si je peux garder mon niveau aussi haut que celui de James Milner à son âge, j'en serais heureux. »

Tout en évoquant son désir de boucler sa carrière chez les Reds, l’ex-joueur de Hull a affirmé qu’il ne serait pas contre une expérience au dans le futur. « Je veux jouer le plus longtemps possible. Si cela doit se terminer en Écosse, je serais ouvert à cela. Mais ma situation idéale est de terminer et, j'espère, de gagner quelques trophées de plus avec Liverpool », a-t-il ajouté.

En 138 rencontres jouées avec LFC, Robertson totalise cinq buts marqués et 25 passes décisives offertes. En 2019, il a été parmi les acteurs majeurs du titre de champion d’Europe conquis.