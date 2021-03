Roberto Martinez dément tout conflit avec le Real à propos de Hazard : "Il n'y a pas de guerre"

Eden Hazard est actuellement au cœur d'un imbroglio entre le Real et la Belgique. Mais le sélectionneur des Diables Rouges réfute tout malaise.

Roberto Martinez a rejeté les suggestions selon lesquelles il y a un conflit ouvert entre la Belgique et le Real Madrid à propos de la réhabilitation d'Eden Hazard, soulignant qu '"il n'y a pas de guerre" entre les deux parties.

L'attaquant influent et capitaine des Red Devils n'a pas été retenu pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec son pays car il continue de souffrir d'une blessure à la cheville.

Hazard a maintenant été convaincu de ne pas subir une nouvelle opération à la demande de Los Blancos, malgré la recommandation du personnel médical belge de le faire. On évoquait une tension entre les deux camps mais le patron des Diables Rouges a affirmé qu'il n'y avait aucun malaise à ce sujet.

Martinez "optimiste" sur le fait que Hazard sera à l'Euro

"Nous travaillons dans la même direction que le Real Madrid", a assuré l'ancien manager d'Everton, qui a mené la Belgique à une médaille de bronze en Russie 2018 il y a trois ans, lors d'une conférence de presse.

"Il existe une excellente relation entre nos services médicaux. J'assure Madrid et ses fans que nous ne cherchons que le meilleur pour Eden. Le processus de rééducation a commencé. La rumeur et les spéculations dans les médias devraient appartenir au passé. Nous sommes dans une situation où la vision médicale des experts est qu'il n'y aura pas d'opération. Il n'y a pas de scission, il n'y a pas de guerre et nous essayons tous de trouver la meilleure solution."

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 30 ans est en proie à une série de problèmes depuis son arrivée à Santiago Bernabeu à l'été 2019 et n'a disputé que 25 matchs en Liga depuis son arrivée à Madrid. Il n'a pas réussi à honorer une seule sélection pour la Belgique en 2020 en raison de son indisponibilité prolongée, Martinez étant obligé de chercher ailleurs des options de rechange.

Le coach ibérique a évoqué le désir de faire en sorte que Hazard puisse figurer au tournoi continental cet été, durant lequel la Belgique figurera clairement parmi les favoris. "Il n'y a pas de dates [pour son retour], on ne pense qu'à lui, à ce dont il a besoin et le fait qu'il aille bien", a-t-il ajouté. "Je suis sûr qu'il reviendra. Entre nous et Madrid, nous devons nous concentrer pour lui donner ce qu'il veut et ce dont il a besoin."

"Nous sommes très optimistes sur ce qui peut arriver. Eden est de bonne humeur - il est déçu de ne pas pouvoir jouer, mais il se tourne déjà vers son prochain objectif. Il est dans le meilleur moment de sa carrière. Il y a un long chemin à faire avant l'Euro. Ce n'est qu'au jour le jour que nous pourrons avoir la réponse finale sur sa disponibilité. Je suis optimiste sur le fait qu'il participe à ce tournoi", a conclu Martinez.