Roberto Mancini : "Un match aussi difficile peut nous faire du bien"

Le sélectionneur italien s'est félicité de la qualification pour les quarts de finale de l'Euro, après une victoire jugée méritée contre l'Autriche.

La Nazionale s'est fait peur, mais elle s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2020. Samedi soir, à Wembley, l'Italie a pris le meilleur sur l'Autriche dans la douleur, en prolongations (2-1). Une quatrième victoire en autant de matches disputés dans la compétition, mais surtout une victoire méritée selon Roberto Mancini.



"On a mérité de ramener cette victoire, même si on prend ce but en fin de match. Il fallait bien qu'on en prenne un. En première période, on aurait pu marquer. En seconde, on a souffert physiquement, mais à la fin on gagne, et on l'a mérité", a d'abord confié le sélectionneur transalpin, au micro de la RAI.

"Un match aussi difficile peut nous faire du bien"

"On a gagné ce match grâce aux joueurs venus du banc, entrés avec la mentalité qu'il fallait, et ils ont trouvé le moyen de résoudre ce match. Federico (Chiesa) et (Matteo) Pessina ont été très bons, on savait que ce serait un match difficile. Un match aussi difficile peut nous faire du bien. Les matches peuvent aller mal, mais on a mis la volonté", a ensuite analysé le technicien qui a su remettre une sélection à la dérive dans le droit chemin ces derniers mois. Désormais, place aux quarts de finale.

"Belgique ou Portugal en quarts ? Ce sont deux équipes extraordinaires, difficile...", a-t-il déclaré. Qu'on se le dise, l'Italie va affronter du très lourd la semaine prochaine. En effet, Belges et Portugais figurent parmi les favoris de la compétition, et représenteront à coup sûr un défi d'une toute autre nature que ceux relevés jusque-là.