Roberto Mancini quitte la sélection italienne !

Contre toute attente, Roberto Mancini vient d’abandonner son poste de sélectionneur de l’Italie.

Ce dimanche, et à la stupeur générale, il a été annoncé que Roberto Mancini avait quitté son poste de sélectionneur de l’Italie avec effet immédiat et lui et la Fédération transalpine ont convenu de se séparer, 10 mois avant l'Euro 2024.

Mancini jette l’éponge

Un communiqué de la FIGC se lisait comme suit : "La Fédération italienne de football annonce qu'elle a pris note de la démission de Roberto Mancini du poste d'entraîneur de l'équipe nationale italienne, reçue tard hier soir".

"Ainsi s'achève une page importante de l'histoire des Azzurri, qui a commencé en mai 2018 et s'est conclue par la finale de la Ligue des Nations 2023 ; entre-temps, la victoire à l'Euro 2020, un triomphe conquis par un groupe dans lequel tous les individus ont su comment devenir une équipe. Compte tenu des engagements importants et serrés pour les éliminatoires de l'UEFA Euro 2024 (10 et 12 septembre avec la Macédoine du Nord et l'Ukraine), la FIGC annoncera le nom du nouvel entraîneur national dans les prochains jours", ajoutait la note.

L'article continue ci-dessous

Mancini était en charge de l'équipe nationale italienne depuis 2018 dans ce qui a été une période avec des hauts et des bas. Il a mené son pays au titre de l'Euro 2020 il y a un peu plus de deux ans, battant l'Angleterre en finale à Wembley, mais les Azzurri n’ont réussi à atteindre la Coupe du monde 2022 après avoir chuté en barrages.

L'ancien manager Man City a eu un bon bilan chiffré au cours de son mandat de cinq ans, remportant 37 matchs, en faisant match nul 15 et en perdant seulement neuf. L'Italie occupe la huitième place du classement mondial.

Spalletti en pole pour lui succéder

Les champions d'Europe en titre participeront donc au tournoi continental de l'année prochaine en Allemagne avec un nouveau patron. Un remplaçant est attendu dans les prochains jours et le nom de l’ex coach de Napoli, Luciano Spalletti, est celui qui revient avec insistance.

Le temps urge pour la Squadra Azzurra. Elle affrontera la Macédoine du Nord dès le mois prochain lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024.