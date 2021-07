Roberto Mancini : "Avoir le succès que je n'ai pas eu en tant que joueur"

Le technicien italien ne se laisse pas emporter par la pression avant la finale de l'Euro, mais espère avoir plus de réussite que dans le passé.

Roberto Mancini insiste sur le fait qu'il se sent calme et concentré avant la finale de l'Euro 2020 de ce dimanche et a exhorté ses joueurs à emboîter le pas alors qu'ils se préparent à affronter l'Angleterre à Wembley. Les Azzurri ont été l'une des équipes les plus impressionnantes du tournoi et sont invaincus lors de leurs 32 derniers matches.

Cependant, ils affrontent une équipe anglaise dynamique qui aborde sa première finale majeure depuis 55 ans dans son stade national et donc devant une foule qui sera probablement dominée par les supporters des Trois Lions. Lorsqu'on lui a demandé s'il était plus nerveux avant le match contre la Turquie qu'il ne l'est maintenant, Roberto Mancini, le sélectionneur italien, habitué aux déclarations pleines de maîtrise, a déclaré : "Le premier match a été difficile, mais c'est la finale, c'est différent".

"Nous devons nous amuser, c'est le dernier match"

"Je ne suis pas agité, peut-être que demain (dimanche) je le serai plus. Ce moment sera important pour moi, j'espère avoir le succès que je n'ai pas eu en tant que joueur en bleu. Nous devons être calmes, nous savons que ce sera difficile mais nous devons être concentrés sur notre jeu. Nous devons nous amuser, c'est le dernier match. Pour ce faire, nous devons jouer pendant les 90 minutes. Je suis content du travail que (Ciro) Immobile, (Andrea) Belotti, (Giacomo) Raspadori et les autres ont fait. Ils ont donné plus de 100%. Nous avons besoin d'un dernier effort, nous espérons nous amuser et ensuite partir en vacances", a ensuite ajouté le technicien transalpin.

Le 11 juillet est déjà une date spéciale dans l'histoire du football italien car c'est le jour où ils ont remporté la Coupe du monde en 1982, grâce à une victoire 3-1 sur l'Allemagne de l'Ouest à Santiago Bernabeu. Mancini espère que cela sera de bon augure pour la génération actuelle, mais il est plus que conscient de la menace anglaise.

"J'espère que la date sera importante pour la deuxième fois pour les Italiens. Nous espérons avoir des nouvelles de nos fans à la fin du match, nous penserons à autre chose pendant le match. L'Angleterre est forte, elle a beaucoup de joueurs forts sur le banc. Raheem Sterling est très rapide, nous devrons faire attention non seulement à lui mais aussi à qui jouera à droite. Harry Kane est également fort. Ils ont une excellente attaque", a enfin souligné Roberto Mancini, dont l'équipe devra donc bien défendre.