Robert Pirès : "Attention à ne pas tomber dans le piège"

Si la Hongrie apparaît moins dangereuse que l'Allemagne, les Bleus devront se méfier de ce match piège par excellence, a prévenu Robert Pirès.

Victorieuse face à l'Allemagne lors de son premier match de la compétition (1-0), la France a parfaitement débuté son Euro 2020. Ce samedi, face à la Hongrie (15H00), les champions du monde 2018 vont affronter une équipe jugée moins dangereuse. Mais attention aux Hongrois, portés par une enceinte chauffée à blanc.



Face au Portugal, les futurs adversaires des Bleus se sont certes inclinés en fin de match (3-0), mais avaient fait preuve de beaucoup de solidarité. Compacts et bagarreurs, ils devraient à nouveau proposer un combat de tous les instants aux hommes de Didier Deschamps ce samedi, à Budapest. La méfiance doit donc rester de mise.

"Attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité"

C'est en tout cas la nature du message de Robert Pirès, ancien international tricolore. Selon lui, la France a tout intérêt à se méfier. "La Hongrie est beaucoup plus faible que les Allemands, donc attention à ne pas tomber dans le piège de la facilité. Défensivement, ça va être une équipe vraiment bien regroupée, comme face au Portugal, où ils avaient tenu 85 minutes avant de céder (0-3). Il va falloir être patient et trouver l'ouverture et surtout ne pas s'énerver", a-t-il prévenu, sur RTL.

De plus, l'ancien joueur d'Arsenal estime que l'horaire inhabituel de ce match (15h00) peut en modifier l'approche. "On change complètement notre routine quand on a l'habitude de jouer à 20 heures ou 21 heures (...) Quand on n'a pas l'habitude, cela peut être un danger et c'est pour ça que Didier Deschamps doit se méfier de cet horaire" , a souligné Robert Pirès. Pour ce match, le sélectionneur français devrait aligner la même équipe que celle qui est allée s'imposer en Allemagne en début de semaine.